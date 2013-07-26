Квасневський і Кокс збираються в Україну

Міністерство закордонних справ підтверджує інформацію, що керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні Пет Кокс та Олександр Квасневський приїдуть до України наприкінці липня.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

"МЗС підтверджує інформацію, що в кінці липня спостережна місія Європейського парламенту у складі Олександра Квасневського та Пета Кокса приїде до Києва", - сказав Перебийніс, не уточнивши точну дати приїзду.

Як повідомляли українські ЗМІ з посиланням на інформовані джерела, Квасневський і Кокс відвідають Україну 29-31 липня.

За даними ЗМІ, ще не прийнято рішення, коли саме буде підготовлена доповідь за підсумками місії, але, швидше за все, це відбудеться в кінці вересня, оскільки саме в цьому місяці закінчується час роботи місії.

У Брюсселі очікують, що в доповіді місії буде запропонована стратегія вирішення ситуації з екс-прем'єром України Юлією Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, Квасневський та Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.

Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.