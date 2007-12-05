Симоненко звинувачує Тимошенко і Ющенка у шантажі

Лідер фракції Компартії Петро Симоненко звинувачує президента Віктора Ющенка та лідерів демократичних фракцій у шантажі депутатів під час таємного голосування за спікера Верховної Ради.

"Учора, під час так званого "таємного" голосування, були зухвало порушені права людини та депутата на вільне волевиявлення, а лідери "помаранчевих" фракцій і президент, як почесний голова "Нашої України", фактично шантажували народних обранців", - сказав лідер КПУ.

"Це один з варіантів політичної корупції, тільки в даному випадку депутатам не пропонували гроші за голосування, а погрожували фінансовими та іншими неприємностями", - цитує його слова прес-служба партії.

На переконання Симоненка, "таким чином, вони, "помаранчеві" з`єднали політичну корупцію і брутальний шантаж".

"Учорашній день продемонстрував – ці два принципи: політична корупція і шантаж, будуть основними при організації роботи Верховної Ради та Кабміну", - наголосив лідер КПУ.

Українська правда