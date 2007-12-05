Луценко має два варіанти, як скинути Черновецького

Член фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» народний депутат Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що має бути створено парламентську слідчу комісію з розслідування діяльності влади Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», так він прокоментував ініціативу своїх колег по фракції про створення у парламенті слідчої комісії з розслідування фактів порушення Конституції та законів України мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив: «Є принципова різниця – у діючому законодавстві є статті, які прямо дають відповіді, як змінити мера, який ганьбить місто. Губернатор області може напряму подати у Верховній Раді пропозицію про перевибори, і більшість у парламенті може їх проголосити без змін до законодавства. Звичайно, перед цим має попрацювати комісія, яка покаже, принаймні, основні порушення законодавства».

По Києву вирішити це питання дещо складніше, адже згідно із законом про спеціальний статус Києва як столиці України міський голова одночасно є головою міськадміністрації, тому методи зміни київської влади є складнішими, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Але спільна робоча група НУ-НС та БЮТ вже розробила два варіанти підходу до вирішення цієї проблеми. У свій час вони будуть запропоновані Верховній Раді. Перед цим також буде створено тимчасову слідчу комісію по перевірці діяльності київської влади», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування зловживань Харківського міського голови М.ДОБКІНА та секретаря Харківської міськради Г.КЕРНЕСА.

Проект внесли народні депутати Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Олег ЛЯШКО (БЮТ) та Микола КАТЕРИНЧУК (НУ-НС).