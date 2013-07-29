Експерт: Путін серйозно думає про те, ким і як чимшвидше замінити Януковича

«Перемовини між Президентом України Віктором Януковичем і Президентом Росії Володимиром Путіним не принесли бажаного результату російській стороні», вважає директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД Сергій Пархоменко.

У переданому УНІАН коментарі Пархоменко зауважив, що під час останнього візиту в Україну 27-28 липня «мета Путіна була – ще раз спробувати переконати Януковича вступити в Митний союз і відмовитися від євроінтеграції. Януковича більш цікавили поточні питання – як от ціна на газ, питання консорціуму української ГТС, економічні проблеми. За наслідками зустрічі не було зроблено жодної гучної заяви – ані з боку російської, ані з боку української сторін. Це означає, що Путін і Янукович залишилися на своїх попередніх позиціях і при своїх думках».

При цьому Пархоменко вважає, що Путін серйозно думає про те, ким і як чимшвидше замінити Януковича. На це російський Президент недвозначно натякнув, відвідавши круглий стіл «Українського вибору» за участі свого кума Віктора Медведчука.

«Російський очільник розуміє, що битва за Україну на даному етапі, скоріш за все, програна – наша держава активно рухається до асоціації з ЄС. Єдине, що намагатиметься зробити лідер Росії, то це максимально простимулювати проросійське лобі в середовищі Партії регіонів, аби воно застопорило чи зірвало прийняття необхідних для асоціації з ЄС законопроектів», – підкреслив експерт.