Біля парламенту мешканці Дніпропетровська вимагатимуть розпуску своєї міськради

15:46, 05 грудня 2007
Політика
570

6 грудня о 8-00  Біля Верховної Ради України відбудеться акція активістів та мешканців м.Дніпропетровська за розпуск нинішньої  Дніпропетровської міськради  під гаслом: “Гнати раду через зраду”. Приводом до цього стали порушення депутатами  обіцянки продавати  земельні наділи виключно через аукціони та відвертий “дерибан” землі. Телефон гарячої лінії ”антидерибан землі у Дніпропетровську” . Телефон: 8 (056) 770 45 54.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter