Біля парламенту мешканці Дніпропетровська вимагатимуть розпуску своєї міськради
15:46, 05 грудня 2007Політика
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6 грудня о 8-00 Біля Верховної Ради України відбудеться акція активістів та мешканців м.Дніпропетровська за розпуск нинішньої Дніпропетровської міськради під гаслом: “Гнати раду через зраду”. Приводом до цього стали порушення депутатами обіцянки продавати земельні наділи виключно через аукціони та відвертий “дерибан” землі. Телефон гарячої лінії ”антидерибан землі у Дніпропетровську” . Телефон: 8 (056) 770 45 54.
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