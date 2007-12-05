Біля парламенту мешканці Дніпропетровська вимагатимуть розпуску своєї міськради

6 грудня о 8-00 Біля Верховної Ради України відбудеться акція активістів та мешканців м.Дніпропетровська за розпуск нинішньої Дніпропетровської міськради під гаслом: “Гнати раду через зраду”. Приводом до цього стали порушення депутатами обіцянки продавати земельні наділи виключно через аукціони та відвертий “дерибан” землі. Телефон гарячої лінії ”антидерибан землі у Дніпропетровську” . Телефон: 8 (056) 770 45 54.