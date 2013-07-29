Кваснєвський і Кокс прибули в Україну

Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту в Україні, колишній президент Польщі Александер Кваснєвський і колишній глава Європарламенту Пет Кокс прибули в Україну з триденною місією.

Про це повідомляєПольське радіо.

Політики, від імені Європарламенту, спостерігатимуть за судовими розглядами проти опозиційних політиків, у тому числі ув'язненої екс-прем'єрки Юлії Тимошенко.

Довідка УНІАН. У травні 2012 року Президент Європарламенту Мартін Шульц і прем'єр-міністр України Микола Азаров домовилися про створення спеціальної Моніторингової місії Європарламенту під керівництвом Кокса та Кваснєвського зі спостереження за розглядом справ екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Місія Європарламенту працює з червня 2012 року.

За період роботи місії відбулися кілька візитів Кокса і Кваснєвського в Україну, під час яких політики відвідували Тимошенко у лікарні, а також Менську колонію, де зустрічалися з Луценком.