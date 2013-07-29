Кокс і Квасневський приїдуть до Тимошенко в середу – джерело
16:14, 29 липня 2013Політика
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«31-го числа вони будуть», - сказав співрозмовник агентства.
Пет Кокс і Олександр Квасьневський приїдуть до Тимошенко
Керівники Моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Квасневський відвідають екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка продовжує лікування у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, в середу, 31 липня.
Про це кореспондентові УНІАН повідомило поінформоване джерело.
«31-го числа вони будуть», - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, Кокс і Квасневський перебуватимуть в Україні 29-31 липня.
Квасневський та Кокс стали спостерігачами від Європарламенту за судовими процесами над екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком.
Місія Європарламенту працює в Україні з червня 2012 року.
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