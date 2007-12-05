Яценюк не прийшов на засідання Кабміну

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ від імені уряду привітав Арсенія ЯЦЕНЮКА з обранням Головою Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні відсутній, я не знаю, з яких причин. Я вважаю, що ми повинні привітати Арсенія Петровича з обранням – це член нашого уряду, міністр, і побажаємо йому успіхів у цій роботі».

Глава уряду вважає, що обрання Голови Верховної Ради покладе початок роботі парламенту.

«Це вкрай необхідно, бо політична криза, яка триває вже більш як 8 місяців, і економічна криза залежать від ефективності роботи всієї системи влади», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.