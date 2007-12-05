Ляпіна радить Ющенку звільнити ”візантійця” Балогу

Член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ксенія ЛЯПІНА виступає за відсторонення носіїв “візантійської політики” від впливу на реальну владу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку НУ-НС, К.ЛЯПІНА сказала журналістам: “Обрання ЯЦЕНЮКА головою парламенту є перемогою демократичної коаліції”.

“Ми виконали всі свої публічні зобов’язання, однак, замість того, щоб набути підтримку суспільства, як послідовна політична сила, ми частково її втратили, через візантійські спроби декого поінтригувати”, – сказала вона.

За словами К.ЛЯПІНОЇ, оскільки час кулуарної, візантійської політики закінчився, то й носії такої політики також мусять відходити від впливу на реальну політику: “В даному випадку носієм такої політики є безумовно Віктор БАЛОГА. Фактично вчора була його поразка, оскільки 227 голосів за голову Верховної Ради – це перемога наших виборців, які доручили блоку «Наша Україна – Народна самооборона» разом з БЮТ створити демократичну коаліцію,”.

“Таким чином, треба просто змінювати стиль політики і, відповідно, носії публічної політики стають сьогодні більш восребуваними і, напевне, Президенту варто звернути на це увагу та усунути носія візантійської політики від себе”, – підкреслила К.ЛЯПІНА.