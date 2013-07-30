Мін’юст РФ знову відмовив у реєстрації Українського конгресу Росії

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомили в прес-службі УКР.

«Цікавим, якщо не сказати більше, видається той факт, що окремі претензії до Статуту УКР були висунуті Мін'юстом уперше, хоча минулого разу чиновники на них чомусь не звернули ніякої уваги», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, зараз організація стоїть перед дилемою: проводити повторний з'їзд і вносити зазначені в переліку зміни й уточнення до Статуту організації, чи спробувати довести свою правоту в суді або під час зустрічі з чиновниками реєструючого органу. Він додав, що обидві пропозиції повинні пройти процедуру голосування за участі всіх членів Правління.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у приміщенні Національного культурного центру України в Москві відбувся засновницький з'їзд загальноросійської громадської організації «Український конгрес Росії», рішення про створення якого було ухвалене українськими громадськими організаціями Росії 26 травня 2012 року.

Довідка УНІАН. 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ за позовом Мін’юсту було ліквідовано Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, яка існувала з 27 березня 1998 року. Позов базувався на скарзі активіста фонду «Батьківщина» Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР «веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію».

18 травня 2012 року Верховний суд Росії остаточно ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

9 квітня 2012 Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на установчий з'їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявила, що нова організація створюється без її відома.