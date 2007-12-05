Луценко взявся за Медведька

Народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО ініціював збір підписів під проектом постанови про висловлення недовіри uенеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що підставою для висловлення недовіри О.МЕДВЕДЬКУ є незабезпечення ним на посаді генпрокурора належного розслідування Генеральною прокуратурою кримінальних справ, що становлять суспільний інтерес, його бездіяльність, що призвели до зниження рівня прокурорського нагляду і погіршили стан відстоювання інтересів держави й громадян.

Згідно зі статтею 85 пункту 25 Конституції України, Верховна Рада має право висловити недовіру генпрокурору з його подальшою відставкою.

Після збору підписів 150 народних депутатів проект передається на реєстрацію в апарат Верховної Ради.