Янукович не задоволений ціною на газ

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ не задоволений результатами переговорів міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА щодо ціни на російський газ для України.

Про це він заявив сьогодні, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Я відверто вам скажу, що я не задоволений цим рішенням. Більш того, у мене не було такої розмови з прем`єр-міністром Росії. Ми домовлялися, що ми проводимо переговори. Але, враховуючи цей складний політичний час, було прийнято рішення і підписано відповідні директиви Президентом України міністру палива і енергетики», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду також повідомив, що ще не розмовляв з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Разом з тим, В.ЯНУКОВИЧ послався на Ю.БОЙКА, який вважає, що досягнуті домовленості є найкращим варіантом для України на 2008 рік.

За словами прем`єра, на міністра Ю.БОЙКА «тиснули підписувати цей документ на подальші роки з урахуванням збільшення ціни на газ».

«Він (Ю.БОЙКО – УНІАН) говорить, що відмовився від цього, не маючи на це відповідних повноважень, і домовився на підписання цієї угоди (на 2008 рік – УНІАН)», - додав він.

«Я ще раз хочу наголосити, що такої розмови не було на рівні керівництва держави, і фактично ми сьогодні одержали не те, … не прогнозований результат. Ми розуміємо, що збільшення ціни (на газ) – Туркменістан підняв, Узбекистан підняв, і ціни (Газпрому) на газ неможливо було не підвищити. Але на скільки – тут є велике питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також не став стверджувати, що досягнуті домовленості є остаточними.

«Я не готовий відповісти зараз на це питання, після певних розмов, перш за все з Президентом України, а потім вже, у разі потреби, на рівні керівництва Росії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня в центральному офісі ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива і енергетики України Ю.БОЙКА.

Сторони домовилися, що в 2008 році ціна газу на кордоні Росії і України становитиме 179,5 дол. за 1 тис. кубометрів.

Фактично зростання цін на газ для України становило 38% - з 130 дол. за 1 тис. куб. м у 2007 році до 179,5 дол. за 1 тис. куб. м у наступному. До останнього моменту Україна розраховувала, що вартість газу на 2008 рік не перевищить 160 дол. за 1 тис. куб. м. Ця цифра вже закладена в проекті держбюджету-2008.

Ставка за транзит російського газу через територію України з 2008 р. становитиме 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км, через територію Росії для України - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Таким чином, вартість транзиту російського газу територією України зросла на 6,2% - з 1,6 дол. до 1,7 за транзит 1 тис. куб. на 100 км.

Транзит російського газу через Україну становить близько 80% від російського експорту.

Платня за транзит газу через територію України в 2007 році становить 1,6 дол. за тис. куб. м на 100 км відстані.

3 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО зустрівся з Ю.БОЙКОМ і передав йому Директиви щодо проведення російсько-українських переговорів про умови поставок газу в Україну і його транзиту.

Росія є єдиним постачальником природного газу в Україну. У свою чергу Україна забезпечує транзит близько 70% всього газу, що експортується Росією.