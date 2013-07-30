Затриманого за хабар ректора Мельника доставили до суду на «швидкій»
15:17, 30 липня 2013Політика
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Ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника до суду привезли на швидкій однієї з приватних клінік.
Мельника катали на візку
Як повідомляє ТСН, вийти з машини ректору допоміг лікар, після чого Мельника одразу пересадили у візок і повезли в середину будівлі Печерського суду.
На тему: Суд не зміг обрати Мельнику запобіжний захід
Як повідомляв УНІАН, вчора Печерський районний суд Києва не обрав затриманому за хабар ректору запобіжний захід, і в засіданні суду було оголошено перерву. Під час судового засідання Мельнику викликали швидку допомогу.
27 липня Мельника було затримано під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує.
Затримання вимагача відбувалося в рамках відкритого кримінальної провадження за ознаками ч.4 ст. 368 КК України.
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