Міноборони Росії посилило охорону станції ”Марс-75” в Херсонській області

Міністерство оборони РФ прийняло додаткові заходи з посилення охорони об`єктів забезпечення навігаційно-гідрографії Чорноморського флоту Росії в Криму, зокрема - станції радіонавігаційної системи "Марс-75" (м. Генічеськ, Херсонська область), повідомили РосБізнесКонсалтинг в управлінні інформації і громадських зв`язків Військово-морського флоту Росії.

"Очікується, що на цей об`єкт Чорноморського флоту найближчим часом прибудуть судові пристави з рішенням господарського суду м. Херсона", - повідомили в Міноборони. Як наголошується в повідомленні міністерства, "цей суд вкотре ухвалив вважати незаконним факт приналежності станції "Марс-75" Чорноморському флотові Росії".

На думку Міноборони РФ, "рішення місцевих судових інстанцій не мають юридичної сили щодо проблем, які стосуються підписаних між двома державами угод". Як підкреслюється в повідомленні російського військового відомства, "для вирішення спірних питань у цій сфері існує російсько-українська підкомісія з питань перебування і функціонування Чорноморського флоту РФ на території України". "В рамках засідань цієї підкомісії ведеться конструктивний діалог, в рамках якого обговорюються всі проблеми даного характеру", - зазначили в Міністерстві оборони РФ.

Наприкінці січня 2007 р. головний судовий виконавець Херсонської області Ігор Маникін на підставі рішення Господарського суду Херсонської області вже робив спробу примусового вилучення цього об`єкту навігаційно-гідрографії з відання Чорноморського флоту РФ. Тоді судовим виконавцям було відмовлено в прийомі розпорядження про примусове вилучення станції "Марс-75" та допуск на територію військового об`єкту, а командування ЧФ посилило охорону.