Володимир Філенко про Януковича, хабарі та казарменну дисципліну

Член фракції БЮТ Володимир ФІЛЕНКО вважає некоректними заяви лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА щодо процедури обрання голови Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами В.ФІЛЕНКА, „ЯНУКОВИЧ дозволив собі некоректні висловлювання, коментуючи обрання голови Верховної Ради VI скликання, назвавши процедуру голосування принизливою та порівнявши її з казармовою демократією”.

В.ФІЛЕНКО наголосив, що він голосував перед відеокамерами та фотооб’єктивами та показував свій бюлетень не В.ЯНУКОВИЧУ і не Ю.ТИМОШЕНКО, а виборцям як свідчення того, що не брав хабарі які пропонувалися Партією регіонів. Він зазначив, що таємне голосування - не обов’язок народного депутата, а його право.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ назвав принизливою процедуру голосування депутатів фракцій БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” за голову Верховної Ради.

«Це дійство відображає реальний стан справ у коаліції, яку, на мій погляд, передчасно назвали демократичною. Та принизлива процедура, яку пройшли всі 227 депутатів, – це, швидше, казармова демократія, коли декілька постів перевіряють, як депутати проголосували», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.