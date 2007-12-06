До Ющенка приїхав Качиньський

6 та 7 грудня відбудеться офіційний візит в Україну Президента Республіки Польща Лєха КАЧИНЬСЬКОГО і пані Марії КАЧИНЬСЬКОЇ.

Як повідомляє пре-служба Президента України, сьогодні о 10.00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі президентів двох країн Віктора ЮЩЕНКА та Л.КАЧИНЬСЬКОГО перед Секретаріатом Президента України.

О 10.15 розпочнеться зустріч глав двох держав у форматі «віч-на-віч» у Будинку Городецького.

Об 11.00 розпочнуться переговори Президента України і Президента Республіки Польща у розширеному складі.

ОБ 11.45 після завершення переговорів відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.

О 12.00 відбудеться зустріч президентів України та Польщі з представниками засобів масової інформації. Передбачається пряма трансляція на Першому національному телеканалі.

7 грудня В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНЬСЬКИЙ відбудуть до Одеської області. Глави двох держав відвідають морський торговельний порт «Південний». В.ЮЩЕНКО і Л.КАЧИНЬСЬКИЙ, зокрема, оглянуть нафтовий термінал, ознайомляться з роботою порту та переглянуть презентацію перспектив спільного використання нафтогону «Одеса-Броди».