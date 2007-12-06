Симоненко: у роботі ВР буде оголошено перерву до вівторка
10:01, 06 грудня 2007Політика
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Не встигли зібратися і маєш...
У роботі Верхової Ради України до вівторка, 11 грудня, буде оголошено перерву.
Про це сказав кореспонденту УНІАН лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО. Він зазначив, що цей час необхідний для проведення консультацій між фракціями.
На запитання, чи це є узгодженою позицією усіх фракцій, П.СИМОНЕНКО відповів: «Зараз Ви почуєте, що голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК оголосить цю перерву до вівторка».
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