БЮТу не подобається ідея Яценюка

Фракцію БЮТ пропонує не оголошувати довготривалу перерву в роботі Верховної Ради України і працювати над прийняттям необхідних рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією від імені фракції БЮТ сьогодні під час ранкового пленарного засідання ВР виступив заступник лідера фракції Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, фракція БЮТ пропонує створити Тимчасову слідчу комісію ВР, яка б зайнялась напрацюванням пакету законопроектів для першочергового ухвалення. При цьому, сказав О.ТУРЧИНОВ, парламент має працювати і розглядати питання щодо обрання двох віце-спікерів та сформувати парламентські комітети.

При цьому він наголосив, що ТСК має напрацювати пакет законопроектів впродовж тижня, і до складу цієї комісії мають увійти представники усіх без винятку фракцій.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує зробити перерву у роботі парламенту для проведення консультацій між фракціями.