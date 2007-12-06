У засіданні ВР оголосили перерву

У засіданні Верховної Ради України оголошено півгодинну перерву - до 11.05.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву було оголошено головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ на вимогу двох фракцій – Партії регіонів і КПУ.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, об 11.00 відбудеться Погоджувальна рада для узгодження позицій усіх фракцій щодо можливості оголошення перерви у роботі парламенту до вівторка, 11 грудня.