У засіданні ВР оголосили перерву

10:44, 06 грудня 2007
Політика
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Паузу взяла опозиція

У засіданні Верховної Ради України оголошено півгодинну перерву - до 11.05.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву було оголошено головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ на вимогу двох фракцій – Партії регіонів і КПУ.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, об 11.00 відбудеться Погоджувальна рада для узгодження позицій усіх фракцій щодо можливості оголошення перерви у роботі парламенту до вівторка, 11 грудня.

 

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