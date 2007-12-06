Тимошенко стане прем`єром наступного тижня?

Заступник лідера фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ прогнозує, що голосування у Верховній Раді за обрання Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра відбудеться наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

На думку О.ТУРЧИНОВА, повне формування складу Кабінету міністрів також може статися у той самий день, що й обрання керівника уряду.

За песимістичними прогнозами, наголосив О.ТУРЧИНОВ, для формування Кабміну може знадобитися не більше доби. При цьому депутат висловив упевненість, що голосування за Ю.ТИМОШЕНКО «буде ще більш успішним, ніж голосування за ЯЦЕНЮКА». «Я думаю, що за ТИМОШЕНКО проголосують більше депутатів, ніж у (складі) коаліції», - сказав він.

У свою чергу член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на тому, аби формування уряду відбулося вже після ухвалення державного бюджету на 2008 рік.

Тому, за словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, поки не буде розглянуто проект бюджету, навряд чи відбудеться призначення прем’єр-міністра.

Як повідомляв УНІАН, Президент вніс до Верховної Ради подання про призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

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