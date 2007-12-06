Президент може пропустити Тимошенко вперед

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить проблеми, якщо Верховна Рада спочатку проголосує за обрання прем`єр-міністра, а потім - за пакет з 12 законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНЬСЬКИМ сьогодні у Києві.

Він повідомив, що по обіді планує провести відповідні консультації з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ і хоче почути від спікера бачення подібного сценарію.

“Я не бачу великих проблем голосування спочатку по кандидатурі прем’єр-міністра, а потім всього пакету законопроектів. Однак щоб не трапилось при голосуванні по пакету змін, що коаліція зустрінеться з певним тертям по тих чи інших питаннях, щоб це не стало тріщиною для духу консолідації, тому що на рахунку кожен голос», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що якраз зауваження, які лунали під час створення коаліції, можуть бути вирішені ухваленням відповідних законопроектів. «В будь-якому випадку, я буду все робити для того, щоб український уряд, парламент повнокровно якнайшвидше почали працювати», - зазначив Президент.

Водночас, на думку В.ЮЩЕНКА, немає жодних проблем, аби проголосувати пакет законопроектів до обрання прем’єр-міністра.

Він нагадав, що ці законопроекти розв’язують низку питань, які можуть у подальшому стати викликами для нормальної роботи коаліції, і тому їх варто було б з’ясувати до формування уряду.

Президент наголосив, що усі ці законопроекти вже обговорені і не викликають серйозних протиріч. «На мій погляд, достатньо одного-двох парламентських днів для того, щоб ці питання були прийняті», - сказав В.ЮЩЕНКО.