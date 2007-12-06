Янукович відмовився від портфеля

Партія регіонів готова працювати в опозиції. Коаліцію демократичних сил там вважають тимчасовим явищем. Проте ПР нанаштована на конструктивну співпрацю з новообраним Головою Верховної ради Арсенієм Яценюком. Про це Лідер Партії регіонів Віктор Янукович розповів в інтерв`ю «Комерсант-Україна», повідомляє сайт ПР.

«Обрання голови Парламенту продемонструвало приклад казармової демократії. Це було принизливо для депутатів, - заявив Янукович. - І це лише підтверджує той факт, що сформована парламентська більшість дуже слабка і що усередині нього дуже багато суперечностей. У перспективі це не дасть можливості коаліції працювати ефективно, а відповідно, не зможуть працювати ефективно і обрані більшістю представники органів влади. Вірогідність того, що робота парламентської коаліції буде ефективною, наближена до нуля. У зв`язку з цим політична ситуація в Україні, на наш погляд, прогнозована – стабільності в суспільстві не буде».

Разом з тим Янукович сказав, що в ПР зацікавлені, щоб члени парламентської більшості якнайшвидше створили уряд. «Як тільки новий Кабінет Міністрів буде сформований, ми цього ж дня заявимо про свій перехід в опозицію». Але перехід відбудеться, тільки коли будуть вибраний прем`єр-міністр і уряд, уточнив в.о. прем`єра.

«Партія регіонів не вимагатиме собі будь-який портфель. Я вам заявляю – ми не братимемо участь у формуванні органів виконавчої влади, - підкреслив Янукович. - А ось на контрольні функції, які мають бути у опозиції, Партія регіонів претендувати, природно, буде. Що стосується Парламенту, вимагатимемо, щоб дотримувався демократичний, квотний принцип формування комітетів. Що стосується самих комітетів, ми хочемо працювати в тих, які виконують контрольну функцію.

У статусі опозиції ПР не критикуватиме, не вишукуватиме прорахунки в роботі більшості і не буде зловтішатися. Янукович обіцяє це. За його словами, «якщо ми вважатимемо, що той або інший закон не відповідає інтересам суспільства, Партія регіонів запропонує альтернативні законопроекти. Обіцяю, ми за цим пильно стежитимемо і сумлінно контролюватимемо ухвалення рішень».