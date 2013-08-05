На засідання Київради винесли 5 питань
На офіційному сайті Київради оприлюднене розпорядження №123 від 5 серпня 2013 р. “Про скликання XII сесії Київради VI скликання”, згідно з яким депутати зберуться 19 серпня.
Відповідно до документу, засідання відбудеться у сесійній залі в будівлі Київради та КМДА (Хрещатик, 36). Початок – 10.00.
До порядку денного засідання внесено п'ять питань:
два - внесення змін до рішень Київради від 8 лютого 2013 року про Програму соціально-економічного розвитку столиці на поточний рік та про бюджет Києва-2013;
третє - про внесення змін до рішення Київради від 20 червня 2002 року “Про утворення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації) та затвердження його структури та загальної чисельності”;
четверте - про внесення змін до рішення Київради від 22 травня 2013 р. про утворення Центрів надання адміністративних послуг в Києві,
а також питання - “Про звернення Київради до Верховної Ради України”.
Розпорядження підписала заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега.