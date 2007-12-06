Рудьковський пропонує Ющенку літати рейсовими літаками

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ попросив Кабінет Міністрів не купувати літаки для вищих посадовців країни.

Як повідомив він в коментарі УНІАН сьогодні після наради в Міністерства транспорту і зв`язку з питання чартерних перевезень, вчора, 5 грудня, на засіданні Кабміну за ініціативою М.РУДЬКОВСЬКОГО було зняте з розгляду питання закупівлі літаків для вищих посадовців на 1 млрд. грн. і поставлене завдання - вивчити практику європейських країн щодо перевезень вищих посадовців.

За словами міністра, його пропозиція була підтримана всіма членами уряду, які розглядали програму оновлення літаків для вищих посадовців держави.

Як зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ, вивчити дане питання доручено Мінтрансу спільно з Міністерством закордонних справ України.

Як пояснив міністр, під європейським досвідом мається на увазі те, що часто президенти європейських країн літають рейсовими літаками, таким чином, економлячи кошти держави. «Якщо ми йдемо до Європи, чом би й Україні так не робити», - зазначив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він також повідомив, що на засіданні планувалося розглянути питання стосовно двох літаків Airbus А319. Питання на розгляд було винесене Державним управлінням справ.