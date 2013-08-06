Кириленко розцінює заяву Царьова як початок кампанії проти угоди з ЄС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

«Заява регіоналів, що Угода із Європейським Союзом нібито суперечить Конституції України – це початок пропагандистської атаки на зрив підписання Угоди про асоціацію. Це підтверджує й той факт, що озвучив цю заяву саме заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді, що однозначно говорить про те, що зміст заяви був погоджений на найвищому рівні», - сказав В’ячеслав Кириленко.

Також лідер партії «За Україну!» переконаний, що ці заяви є наслідком недавнього візиту до України президента Росії Путіна, від якого регіонали й отримали команду розпочати кампанію з дискредитації угоди про асоціацію з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Царьов заявив в інтерв'ю «Форбс», що шість пунктів Угоди про асоціацію з Європейським Союзом суперечать Конституції України. «У мене є висновок юридичної компанії про те, що шість пунктів Угоди про асоціацію суперечать Конституції України. Якщо група народних депутатів від ПР зробить звернення до Конституційного суду, він винесе ухвалу про неконституційність угоди з ЄС. Комуністи таке звернення із задоволенням підпишуть. Це не означає, що Україна не зможе підписати асоціацію – зможе, але лише після змін до Конституції, а це нешвидка процедура», - сказав Царьов.

Він також припустив, «що на останній зустрічі президентів у Севастополі Путін дав зрозуміти: Росія не зможе підтримувати Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС».