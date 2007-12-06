У БЮТ вже намилилися працювати в суботу і неділю
Турчинов: 5-й день, чи 7-й - проблем нема
Народний депутат України Олександр ТУРЧИНОВ не виключає можливості роботи Верховної Ради в сесійному режимі в суботу і неділю.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав в інтерв’ю журналістам.
Відповідаючи на запитання, чи можливо, що парламент працюватиме в сесійному режимі у вихідні, він сказав: «коли настрій в депутатів буде, то чому не працювати в суботу і неділю».
Він підкреслив, що на сьогодні опозиція «йде на свідоме затягування процесу для того, щоб й далі відтягувати формування нового Кабінету міністрів».
О.ТУРЧИНОВ нагадав, що згідно з регламентом прем’єр-міністр України має бути обраний протягом 5 днів після подання Президента.
В той же час він додав: «Але коли це буде на сьомий день, то тут також проблем немає».
О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що «голова ВР все повинен зробити для того, щоб це відбулося в п’ятиденний термін». За його словами, якщо й далі продовжуватиметься процес затягування із кандидатурою першого заступника голови ВР, тоді ця посада залишиться вакантною, а відбудеться голосування за посаду заступника голови ВР.