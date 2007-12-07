Ахметов готовий співпрацювати з Тимошенко...

Бізнесмен, народний депутат України, член фракції Партії регіонів Рінат АХМЕТОВ говорить, що готовий співробітничати з Юлією ТИМОШЕНКО - прем`єр-міністром, якщо демократична коаліція не діятиме за принципом «забрати і поділити».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час презентації свого фонду «Ефективне управління».

Зокрема на питання, яка його думка про ТИМОШЕНКО-прем`єра, Р.АХМЕТОВ сказав: «Що таке моя думка? ТИМОШЕНКО на виборах підтримали 31,5 % виборців. Це говорить про те, що величезна кількість людей довіряє цьому політикові». І якщо буде створена коаліція, і прем`єр-міністром стане Ю.ТИМОШЕНКО, «я з повагою поставлюся до цього», додав він.

При цьому Р.АХМЕТОВ підкреслив: «Мені не важливий колір коаліції, головне, що вона робитиме. Якщо її робота буде спрямована на економічне зростання країни, – ми готові співробітничати. Але якщо коаліція працюватиме за принципом «забрати і поділити», то це не буде демократична коаліція, це буде коаліція 17-го року».

Представники ЗМІ запитали, чи буде фонд «Ефективне управління» пропонувати свої розробки проектів і програм, направлених на довгостроковий розвиток української економіки, уряду Ю.ТИМОШЕНКО? Він відповів, що фонд готовий працювати з будь-яким урядом, «але це дорога з двостороннім рухом». «Фонд не працює на уряд ЯНУКОВИЧА, або уряд ТИМОШЕНКО, фонд працює на розвиток України», - заявив Р.АХМЕТОВ.

Крім того, на питання журналістів, як він реагуватиме, якщо повториться ситуація 2005 року, коли міліція на БТРах влаштовувала обшук в його фірмі, Р.АХМЕТОВ сказав: «Якщо пан ЛУЦЕНКО (у 2005 році Юрій ЛУЦЕНКО був главою МВС України – УНІАН) бажає таке повторити, то бажано, щоб він не присилав когось, а сам сидів за кермом БТРа. Тоді це буде дорогий фільм, на демонстрації якого Україна зможе добре заробити».