Яценюк почав... з перерви
Спікер розповів про камінь спотикання
|Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, перерву на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ оголосив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.
Він зазначив, що переговори з цього питання досі тривають, і висловив сподівання, що народні депутати знайдуть «взаємоприйнятне компромісне рішення».
А.ЯЦЕНЮК зазначив, що консультації з цього приводу продовжувались вчора, після закриття вечірнього засідання ВР. «Консультації закінчилися дуже пізно», - сказав він.
А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що поки не знайдене компромісне рішення щодо основного принципу розподілу парламентських комітетів. При цьому він висловив думку, що це вдасться зробити найближчим часом, і питання розподілу комітетів буде розглянуто одразу після формування президії у повному складі.