Яценюк почав... з перерви

У Верховній Раді України оголошено півгодинну перерву для проведення консультацій щодо висунення кандидатури на посаду першого заступника голови парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ оголосив голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що переговори з цього питання досі тривають, і висловив сподівання, що народні депутати знайдуть «взаємоприйнятне компромісне рішення».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що консультації з цього приводу продовжувались вчора, після закриття вечірнього засідання ВР. «Консультації закінчилися дуже пізно», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що поки не знайдене компромісне рішення щодо основного принципу розподілу парламентських комітетів. При цьому він висловив думку, що це вдасться зробити найближчим часом, і питання розподілу комітетів буде розглянуто одразу після формування президії у повному складі.