Від НУ-НС Мартинюк підтримки не дочекається

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” не підтримуватиме жодну кандидатуру представника фракції КПУ на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН народний депутат України В’ячеслав КОВАЛЬ.

За його словами, фракція «не підтримуватиме ні Адама МАРТИНЮКА, ні будь-кого іншого із фракції КПУ».

В.КОВАЛЬ зазначив, що сьогодні має відбутися голосування за кандидатуру або першого заступника голови Верховної Ради, або заступника голови ВР. Він не виключив, що Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) може бути обраний першим заступником.

В.КОВАЛЬ також підкреслив, що далі не можна затягувати час. Він зазначив, що чим більше «ми даємо опозиції часу для роздумів, тим дальше є від результату».