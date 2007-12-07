Коли голосуватимуть за Тимошенко?
10:21, 07 грудня 2007Політика
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Лідер БЮТ ще не зустрілася з членами фракцій
Голосування народних депутатів за кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України відбудеться у вівторок, 11 грудня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив заступник керівника фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.
За його словами, сьогодні голосування не відбудеться, оскільки Ю.ТИМОШЕНКО ще не зустрілася з членами фракцій.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради України VI скликання подання про призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.
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