БЮТ дружитиме з НУ-НС проти Мартинюка

Фракція Блоку Юлії Тимошенко голосуватиме за кандидатуру від опозиції консолідовано з фракцією “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Олександр ТУРЧИНОВ (фракція БЮТ).

Він зазначив, що у випадку, якщо НУ-НС не голосуватиме за якусь кандидатуру, то БЮТ також не підтримуватиме її.

Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС заявила, що не підтримуватиме кандидатуру Адама МАРТИНЮКА (КПУ) в разі його висунення від опозиції на посаду першого заступника голови ВР.