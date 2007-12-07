БЮТ дружитиме з НУ-НС проти Мартинюка
10:22, 07 грудня 2007Політика
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Позицію оприлюднив Турчинов
|Олександр Турчинов
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Олександр ТУРЧИНОВ (фракція БЮТ).
Він зазначив, що у випадку, якщо НУ-НС не голосуватиме за якусь кандидатуру, то БЮТ також не підтримуватиме її.
Як повідомляв УНІАН, фракція НУ-НС заявила, що не підтримуватиме кандидатуру Адама МАРТИНЮКА (КПУ) в разі його висунення від опозиції на посаду першого заступника голови ВР.
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