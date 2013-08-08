"Металіст" потрапив до списку учасників жеребкування Ліги чемпіонів

Раніше глава прес-служби грецького ПАОка, суперника харківського «Металіста» по 3-у відбірковому раунду Ліги чемпіонів, Герман Чичиаков повідомив про подачу клубом всіх юридичних документів з метою разом з українською командою взяти участь у жеребкуванні плей-офф Ліги чемпіонів, яке відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

На тему: "Металіст" зіграв унічию з ПАОКом і вийшов до плей-офф Ліги чемпіонів

Представники ПАОка наполягають на тому, щоб УЄФА під час жеребкування вказав пару «Металіст»/ПАОК, обумовлюючи це можливим виключенням харківського клубу з розіграшу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, слухання у справі «Металіста», якого визнано винним в участі у договірному матчі української Прем'єр-ліги з "Карпатами" (Львів) відбудеться 13 серпня.

Всупереч старанням греків, назва грецького клубу серед учасників завтрашнього жеребкування не значиться.

Жеребкування відбудеться 9 серпня о 12.45.