У Литвина відцуралися комуністів

З Блоком Литвина не узгоджувалася кандидатура Адама МАРТИНЮКА (КПУ) на посаду першого заступника голови Верховної Ради України.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат України Михайло СИРОТА (Блок Литвина).

Він зазначив, що ця кандидатура блоком не обговорювалася і «заледве, чи ми будемо підтримувати кандидатуру з комуністичного табору».

Відповідаючи на запитання, чи брали представники Блоку Литвина участь в обговоренні кандидатури А.МАРТИНЮКА від опозиції на посаду першого заступника голови ВР, М.СИРОТА відповів: «Не обговорювали, не узгоджували і не координувалися».

Також він додав, що «Блок Литвина не є опозиційною фракцією».

На запитання, чи висуватиме фракція свою кандидатуру на цю посаду, він відповів, що судячи з сьогоднішнього засідання фракції, цього не відбуватиметься.