Через загрозу терактів США евакуюють персонал генконсульства в Пакистані

Там розташовується генконсульство США в Пакистані, повідомляє Газета.ру з посиланням на CNN.

Держдеп наказав залишити Пакистан дипломатичному корпусу, розташованому в Лахорі, крім кількох людей.

Крім того, американцям рекомендують утриматися від поїздок до Пакистану.

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Раніше повідомлялося, що через загрозу терактів США закрили 19 своїх посольств.