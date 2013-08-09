Через загрозу терактів США евакуюють персонал генконсульства в Пакистані
07:19, 09 серпня 2013Політика
356 0
В зв'язку з терористичною загрозою, держдеп США евакуював більшу частину дипломатів з Лахора.
США евакуюють персонал генконсульства в Пакистані
Там розташовується генконсульство США в Пакистані, повідомляє Газета.ру з посиланням на CNN.
Держдеп наказав залишити Пакистан дипломатичному корпусу, розташованому в Лахорі, крім кількох людей.
Крім того, американцям рекомендують утриматися від поїздок до Пакистану.
На тему: У столиці Пакистану оголосили найвищий рівень терористичної загрози
Раніше повідомлялося, що через загрозу терактів США закрили 19 своїх посольств.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter