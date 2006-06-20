Прогулянка газонами у Києві обійдеться у 200 доларів

Київська міська державна адміністрація хоче збільшити штрафи за порушення правил поведінки в парках і зонах відпочинку, зокрема за шкоду зеленим насадженням і комунальному майну.

Про це журналістам сказав заступник голови Київміськадміністрації Валерій Пустовойтенко.

«Підняття штрафів має бути обов`язковим, і це мають бути солідні штрафи, щоб нікому не кортіло ламати дерева та інші зелені насадження, топтати квіти», – сказав Пустовойтенко.

За його словами, зараз кияни стали вимогливішими до санітарних норм в зонах відпочинку. При цьому Пустовойтенко зазначив, що навіть в парках і зонах відпочинку, розташованих в центрі Києва, наприклад Ботанічний сад ім. Фоміна, після вихідних днів спостерігаються істотні забруднення території і пошкодження лавок.

«Думаю, що в 10 разів, не менше, треба піднімати (штрафи), бо сьогодні вони існують в межах 100 гривень і не більше, а це дуже мало», – відзначив Пустовойтенко.

Він вважає, що Київміськадміністрація повинна приваблювати приватних інвесторів до впорядкування парків, виділяючи їм у довгострокову оренду відповідні земельні ділянки.

«Можна приваблювати інвесторів з виділенням земельної ділянки в оренду (на якій розташований парк), а не в постійне користування, щоб вони потім один одному перепродували. А якщо буде довгострокова оренда, то вигідно працюватиметься (інвесторам)», – відзначив Пустовойтенко.

Він також вважає, що Київміськадміністрація повинна створити муніципальну службу, до повноважень якої входитиме нагляд за порядком в парках, зонах відпочинку і на Дніпрі.

За даними Київміськадміністрації в Києві 131 парк, на території якого розташовано 39 зон відпочинку.

У Києві 3 регіональних ландшафтних парки, 9 загальнодержавних і 11 місцевого призначення.

Обком