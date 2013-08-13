Президент Чехії прийняв відставку уряду

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Чеське телебачення, "глава Чехії Мілош Земан прийняв у Празькому Граді прем'єр-міністра Іржі Руснока, який передав Президенту офіційне прохання про відставку".

Як очікується, парламент Чехії 16 серпня почне обговорення питання про саморозпуск палати депутатів. У разі, якщо парламентарії проголосують за дострокове припинення повноважень, палату депутатів розпускає Президент Чехії.

Згідно з діючою Конституцією, глава держави після розпуску парламенту оголошує дату дострокових виборів. Чеські політики вважають, що дострокові парламентські вибори могли б відбутися вже наприкінці жовтня цього року. В цьому разі новий парламент зміг би вчасно затвердити бюджет на 2014 рік.