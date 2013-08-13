В Одесі ліквідовано підпільний горілчаний цех

Як повідомляє відділ зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, співробітники обласного управління з боротьби з організованою злочинністю спільно з прокуратурою Одеської області цього місяця викрили організовану злочинну групу, учасники якої незаконно займалися підпільним виготовленням і збутом горілчаної продукції.

«Проведеними оперативними заходами було встановлено, що на території Одеси створений і функціонує незаконний цех з виготовлення горілчаної продукції різних відомих торгових марок «Пшенична» (м. Олександрія Кіровоградської області), «Краля» (м. Дергачі Харківської області) і «З перцем» (м. Балта Одеської області). Збут готової продукції проводився через магазини і розважальні заклади в центральній частині міста», - повідомили у відділі.

У цеху правоохоронці виявили 250 літрів спирту, 300 літрів купажу і 320 пляшок готової до реалізації горілчаної продукції.

Повідомляється, що на пляшки клеїлися підроблені марки акцизного збору, виготовлені кустарним способом з використанням побутового комп'ютерного устаткування. Правоохоронці вилучили 2,35 тис. штук таких марок, 5,7 тис. пробок, 400 порожніх пляшок, а також верстат для закупорювання пляшок, шланги і фільтри.

Встановлено, що ця злочинна група діяла на території міста 3 роки, і за цей час реалізувала через мережу установ роздрібної торгівлі понад 57 тис. пляшок фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції. Вилучений алкоголь направлено на дослідження, яке визначить, чи несе вживання даного продукту загрозу для життя і здоров'я громадян.

На даний час встановлюються інші фігуранти злочинної діяльності, а також вирішується питання про обрання викритим фігурантам запобіжного заходу за кримінальними провадженням за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів або квитків державної лотереї) і 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.