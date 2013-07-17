У Росії рекордно впало виробництво горілки

Як повідомляє російський КоммерсантЪ із посиланням на дані Росстату, у червні 2013 року обсяги виробництва горілки в Росії впали в порівнянні з аналогічним періодом минулого року майже на 40%.

Всього ж у січні-червні 2013 року відставання за обсягами випуску горілки досягло 28,3% до рівня 2012 року, підрахував Росстат. У той же час на ринку значно зросла кількість нелегального алкоголю, частка якого оцінюється в 30%.

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Директор Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадим Дробіз пов'язує зниження випуску горілки в червні 2013 року із зростанням нелегального ринку.

"Протягом першого півріччя продажу сурогатів в країні набули масового характеру, повсюдно продається нелегальна горілка з рук", - говорить він.

Про те, що в 2013 році виробництво горілки в Росії буде скорочуватися, експерти та учасники ринку почали попереджати ще торік. Свої побоювання вони також пов'язували з різким зростанням акцизу на міцний алкоголь: якщо на початку 2012 року він становив 254 рублів за 1 літр безводного спирту, то з січня цього року зріс уже до 400 рублів, тобто на 57,4%.

Мінімальна роздрібна ціна на горілку при цьому збільшилася з 1 січня цього року з 125 (близько 30,5 гривні - УНІАН) до 170 рублів (близько 41,5 гривні - УНІАН) за пляшку 0,5 л.