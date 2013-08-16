Присяжнюк - після переговорів з Онищенком: Було знайдено розуміння

Україна розраховує, що рішення з відновлення поставок кондитерської продукції Roshen буде прийнято найближчим часом, сторони домовилися створити комісію з гармонізації стандартів якості продукції.

Про це заявив журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк після переговорів з головою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком у Москві, передає РІА «Новости».

"Сьогодні ми провели переговори і підписали протокол, який передбачає створення російсько-української комісії, робочої групи, яка буде системна двічі на рік - один раз у Російській Федерації, другий раз в Україні - проводитиме засідання. І сама робоча група впродовж року працюватиме, щоб якось гармонізувати стандарти, вимоги з якості", - сказав Присяжнюк.

"В цілому ми переговорами задоволені. Було знайдено розуміння, і я переконаний в тому, що найближчим часом всі ті дії, які ми намітили, будуть здійснені й буде ухвалено рішення щодо кондитерської продукції", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen.

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30 липня Росспоживнагляд заявив про виявлення в кондитерській продукції Roshen бензапірену, що має канцерогенні властивості.

31 липня Росспоживнагляд повідомив Федеральній митній службу Росії (ФТС) про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen.

6 серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Білорусь, Молдова, Таджикистан і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen («Рошен») - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат "Бершадьмолоко" (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», м. Київ).