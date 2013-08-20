У Roshen оцінили збитки України від російської блокади в мільярд гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції на тему “Події навколо продукції корпорації Roshen. Причини і наслідки” повідомив директор з розвитку корпорації Roshen Євген Вовчановський.

“Без сумніву, втрати є. Але ми говоримо не про втрати Roshen, а про втрати держави України, які до кінця року можуть перевищити 1 млрд грн”, - сказав Вовчановський.

За його словами, Україна може зазнати таких втрат у разі невирішення або затягування у вирішенні проблеми.

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Крім того, Вовчановський повідомив, що влітку шоколадної продукції поставляється менше, проте скандал з Росією застав корпорацію напередодні “Шоколадного сезону” (осінь-зима - УНІАН).

За його словами, за кілька останніх років Roshen інвестував в українське кондитерське виробництво близько 1 млрд дол., а в розвиток свого технічного обладнання - 200 млн євро.

Вовчановський також відзначив, що ціни на товар не змінилися.

“Ціни не можуть змінюватися так швидко”, - сказав він.

За словами директора з розвитку Roshen, говорити про скорочення виробничих показників поки зарано, при цьому директор з виробництву Roshen Євген Полтавцев повідомив, що у 2013 році компанія планувала їх зростання порівняно з минулим роком.

“Виробничі показники за 2012 рік - 293 тис. тонн виробленої продукції в Україні, 120 тис. тонн пішло до Росії. Поточного року планувалося зростання цих показників”, - сказав Полтавцев.

Представники корпорації повідомили, що вони оптимістично дивляться на майбутні торговельні відносини з Росією, проте сьогодні Roshen шукає нові ринки реалізації товару.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня цього року голова Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) Геннадій Онищенко заявив про введення заборони на поставки до Росії продукції української корпорації Roshen. Наступного дня Росспоживнагляд заявив, що в кондитерській продукції української корпорації Roshen було виявлено бензапірен, що має канцерогенні властивості. Пізніше Росспоживнагляд повідомив Федеральну митну службу Росії про заборону на поставки на територію РФ продукції чотирьох фабрик Roshen. Перевірку якості кондитерських виробів Roshen вже провели Республіка Білорусь, Молдова, Таджикистан, Киргизія і Казахстан, проте санітарні служби цих країн жодних порушень не виявили. На початку серпня Росспоживнагляд повідомив, що основною претензією до кондитерських виробів Roshen є невиконання законодавства у сфері захисту прав споживачів, зокрема, невідповідність інформації про харчову цінність продукції, вказаної на етикетці. 16 серпня Росспоживнагляд повідомив, що Росія зберігає у силі претензії до продукції українських кондитерських фабрик корпорації Roshen.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу корпорації входять Київська, Вінницька, Маріупольська (Донецька обл.), Кременчуцька (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, масломолочний комбінат ”Бершадьмолоко” (Вінницька обл.), Липецька фабрика Roshen (РФ) і Клайпедська кондитерська фабрика (Литва).

Roshen є дочірнім підприємством «Українського промислово-інвестиційного концерну» («Укрпромінвест», м. Київ).