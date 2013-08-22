Янукович каже, що економіку України не можна «підлатати і підмазати»
Сьогодні в Україні найскладніший етап модернізації країни.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив в Донецьку на урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря Президента України Віктор Янукович.
«Сьогодні найскладніший етап модернізації країни, довгі роки ми намагалися обійтися легким поточним ремонтом: підфарбувати, підбілити, підлатати і підмазати, але від цього наш будинок не ставав міцнішим і кращим, а навпаки він продовжував старіти і занепадати», - сказав Янукович.
При цьому він додав, що «рано чи пізно нам потрібно було починати капітальний ремонт, і саме це ми і зробили - ми почали модернізувати нашу країну».
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За словами глави держави, саме за модернізацією країни стоїть майбутнє нас і наших дітей.
Янукович відзначив, що нині, в кризовий період, «через який нині проходить увесь світ, вона (модернізація — УНІАН) дає змогу нам виживати».
«Нам потрібно створити умови для прискореного розвитку реального сектору економіки, і одному з першочергових завдань у цьому сенсі — це створення сучасного енергетичного комплексу України, остаточна мета цього процесу — створити галузь нової економічної якості за рахунок впровадження передових технологій виробництва й управління, сучасних стандартів безпеки праці», - сказав Президент, додавши, що «це лише частина великого плану».