Янукович розповів у Донецьку, що буде з державними шахтами

Як передає кореспондент УНІАН, про це Янукович заявив у Донецьку на урочистих зборах, присвячених Дню шахтаря.

За словами Президента, за останні 3 роки видобуток вугілля в країні зріс на 15 мільйонів тонн, а за 7 місяців поточного року вугільними підприємствами України вже видобуто 48 млн тонн вугілля, що на 12% вище за план.

Глава держави підкреслив, що вугільна галузь завжди була основою національного енергетичного комплексу країни.

«Я очікую, що до кінця 2014 року у вугільній галузі будуть завершені приватизаційні процеси, а також остаточно реформований ринок вугільної промисловості», - зазначив президент.

На тему: Кабмін дозволив виставити на продаж держшахти з 50% знижкою

Янукович також наголосив, що сьогодні головне завдання держави — це забезпечити безпеку гірників, це перша мета будь-яких технологічних нововведень.

«Упевнений, праця шахтаря - наша національна гордість... Переконаний, що потрібно істотно посилити роботу з безпеки гірників і підвищення якості життя вугледобувних регіонів», - підкреслив Президент.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року вуглевидобувні підприємства України збільшили видобуток вугілля порівняно з 2011 роком на 4,75% - до 85,745 млн тонн з 81,859 млн тонн.