У Севастополі відкрили пам'ятник міліціонерам

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник встановлено у сквері Василя Бузіна неподалік від основної будівлі міської міліції за рішенням колегії і ради ветеранів УМВС України у м. Севастополі. На гранітному постаменті заввишки понад 2 метри вибито 19 імен тих, хто віддав своє життя під час несення служби, а також напис: "Ваш подвиг во имя жизни сделал Вас бессмертными".

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Церемонія відкриття відбулася сьогодні, 22 серпня, у рамках Всеукраїнської акції «Запали свічку пам'яті» — кожна свічка — чиєсь життя, присвяченої пам'яті правоохоронців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Під залпи урочистого салюту пам'ятник відкрили начальник УМВС України у м. Севастополі Валерій Радченко, голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба і голова ради ветеранів ОВС Олександр Казаков.

Захід зібрав десятки людей, зокрема рідних загиблих. Учасники реквієму тримали в руках запалені свічки пам'яті.

«За роки незалежності лише у Севастополі у боротьбі за права і свободи громадян загинули 19 співробітників міліції. На жаль, щороку по всій Україні списки міліціонерів, які поклали своє життя на вівтар справедливості і закону, поповнюються все новими і новими прізвищами», - зазначив Радченко.

Настоятель каплиці Великого князя Олександра Невського ієрей Олексій Петренко відслужив панахиду за загиблими міліціонерами.