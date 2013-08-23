Ештон: Україна створила прецедент для інших східних сусідів ЄС

Про це сказано у зверненні Ештон, поширеному сьогодні Представництвом ЄС в Україні.

"Україна святкує своє національне свято: двадцять другу річницю своєї незалежності. У цей важливий момент національного святкування я дуже рада передати свої найтепліші вітання українському народові. Цей день є також приводом подумати над досягненнями України, над шляхом уперед та над її баченням свого майбутнього", - сказала Ештон.

Також очільниця дипломатії ЄС висловила упевненість у тому, що Україна сама є господаркою своєї долі.

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"У своїй нещодавній історії Україна вже багато чого здійснила. Передусім вона зміцнила свою державність та свою присутність на міжнародній арені. Провівши з ЄС переговори щодо Угоди про асоціацію, вона створила прецедент для інших східних сусідів ЄС. Україна також була першою країною зі східних сусідів ЄС, що взяла участь в антикризових операціях, які відбувалися під проводом ЄС", - сказано в повідомленні.

"У своєму нинішньому статусі країни-голови ОБСЄ Україна має добрі позиції для прокладання містків між різними сторонами. Ми, зокрема, вітаємо її рішучу налаштованість на просування перемовин щодо врегулювання придністровської проблеми, у наявному форматі та за участі Європейського Союзу. Ключова роль України для транзиту газу до Європи є ще одним прикладом її важливої широкої міжнародної ролі", - наголосила Ештон.

На її думку, Україна має величезний невикористаний потенціал, для реалізації якого варто дотримуватися в повному обсязі принципів верховенства права, поваги до засадничих свобод, справедливості в судовій і правоохоронній сферах.

"Думаю, тяжка праця та політична воля можуть ці сподівання зробити реальністю. Модернізація є процесом, що потребує тривалих зусиль. Вона вимагає належних законодавчих та інституційних рамок, а також стабільної та потужної імплементації. Цей підхід, а не тільки геополітичні концепції, може принести позитивні зміни до щоденного життя українців, які прагнуть свободи та добробуту", - вважає представник ЄС із закордонних справ.

Також вона нагадала про можливість для України незабаром підписати угоду про асоціацію з ЄС.

"Чотири з п’яти парламентських фракцій в Україні чітко заявили про свій європейський вибір. Ця декларація намірів має бути каталізатором зусиль багатьох українців будувати Європу в Україні. Те, чи створить Україна належні умови, які дозволять підписання Угоди про асоціацію та глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі, буде лакмусовим папірцем серйозності намірів Києва", - сказала Ештон.

"Виконання Угоди про асоціацію створить кращий бізнесовий та інвестиційний клімат в Україні, а також поліпшить якість та конкурентоздатність українських товарів. Глибока та всеосяжна зона вільної торгівлі уможливить взаємні економічні здобутки. Вона також відкриє нові можливості для українських товарів і послуг на величезному внутрішньому ринку Європейського Союзу. Вона підвищить прогнозованість, стабільність та прозорість економіки, зменшить ризики та поліпшить умови для українського та іноземного бізнесу. Це, зрештою, покращить можливості працевлаштування громадян України. А тому справжні мотиви цієї Угоди мають бути зрозумілі усім; вона не спрямована проти інтересів будь-якої іншої третьої сторони", - підсумувала дипломат.