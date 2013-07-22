ЄС прагне успішного саміту Східного партнерства - Ештон

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на міністерському засіданні «Східного партнерства» Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон.

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«На сьогоднішньому засіданні Верховний представник наголосила, що Євросоюз хоче, щоб саміт був успішним, але багато що залежатиме від країн-партнерів, які мають дотримуватися свої зобов’язань»,- написано у заяві речника Ештон, текст якої передано УНІАН.

Речник також наголосив, що під час засідання Ештон підкреслила, що країни-партнери мають продовжити зусилля щодо виконання своїх зобов’язань.

Як повідомляв УНІАН, саміт «Східного партнерства» відбудеться 28-29 листопада цього року у Вільнюсі. На цьому саміті Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про асоціацію за умови виконання офіційним Києвом трьох умов: реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках виконання Порядку денного асоціації.