ЄС прагне успішного саміту Східного партнерства - Ештон
ЄС прагне успішного саміту Східного партнерства.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявила сьогодні на міністерському засіданні «Східного партнерства» Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон.
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«На сьогоднішньому засіданні Верховний представник наголосила, що Євросоюз хоче, щоб саміт був успішним, але багато що залежатиме від країн-партнерів, які мають дотримуватися свої зобов’язань»,- написано у заяві речника Ештон, текст якої передано УНІАН.
Речник також наголосив, що під час засідання Ештон підкреслила, що країни-партнери мають продовжити зусилля щодо виконання своїх зобов’язань.
Як повідомляв УНІАН, саміт «Східного партнерства» відбудеться 28-29 листопада цього року у Вільнюсі. На цьому саміті Україна та Євросоюз можуть підписати Угоду про асоціацію за умови виконання офіційним Києвом трьох умов: реформування виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя та продовження реформ у рамках виконання Порядку денного асоціації.