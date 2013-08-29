Ставицький: Україна збільшить закачування газу в ПСГ для транзиту в ЄС

”Так, ми домовилися з нашими колегами про те, що будемо продовжувати закачувати понад 14 мільярдів, але систему розрахунку ми повинні уточнити протягом тижня”, - сказав РІА «Новости» міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Раніше Україна заявляла про плани закачати в ПСГ тільки необхідні їй 14 мільярдів кубометрів газу. Російський ”Газпром” вимагав збільшити цей обсяг до 19 мільярдів кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту в ЄС.

За словами міністра, 14 мільярдів кубометрів - ”це той необхідний ресурс, який дозволить нам спокійно пройти опалювальний сезон і забезпечити транзит” .

”У разі аномальності температурних режимів є припущення, що Європа може відбирати більше і тоді ”Газпром” не зможе забезпечити потреби європейського споживача”, - додав Ставицький. Саме для цього потрібні додаткові обсяги для закачування в ПСГ.