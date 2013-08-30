США готові воювати в Сирії тільки з союзниками

07:59, 30 серпня 2013
Політика
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США почнуть військову операцію в Сирії тільки в складі міжнародної коаліції. 

Вашингтону вдасться знайти союзників - Міноборони

Про це, як повідомляє 30 серпня Reuters, заявив американський міністр оборони Чак Хейгел.

«Це мета президента Обами. Яким би не було рішення, це буде міжнародне співробітництво », - цитує агентство міністра, передає Лента.ру.

Хейгел додав, що переговори з Великобританією, яка раніше відмовилася брати участь в атаці на Сирію, будуть продовжені. Він висловив упевненість, що Вашингтону вдасться знайти союзників. Раніше джерела в адміністрації президента США стверджували, що Америка готова самостійно нанести удар по Сирії.

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