Національний круглий стіл з євроінтеграції запрошує Фюле на засідання

Про це 30 серпня заявив координатор Робочої групи НКС Сергій Бондарчук.

29 серпня 2013 року на зустрічі з українськими опозиційними лідерами у Брюсселі Штефан Фюле заявив: «процес української політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС повинен бути справою, що включає всіх. Вона потребує широкого консенсусу щодо порядку денного змін у напрямку ЄС, з конструктивним внеском від влади, від опозиції, а так само і від громадського суспільства. Ось чому я хотів би взяти участь у інклюзивному політичному круглому столі на цю тему під час мого наступного приїзду до Києва», повідомляє nks-ua.blogspot.com.

«Пан Штефан Фюле отримав наше запрошення ще у липні цього року. Ми проведемо всі необхідні консультації з Представництвом ЄС в Україні для того, щоб такий круглий стіл відбувся за участю Ш.Фюле у кінці вересня — на початку жовтня», - повідомив Сергій Бондарчук.

«Для того щоб наступне засідання НКС відбулось у повному обсязі та за присутності представників і влади і опозиції, необхідно уникнути спроб партійної приватизації цього процесу. Застерігаємо від цього окремих політиків. Попереджаємо - ми нейтральна, загальнонаціональна, а не виключно опозиційна ініціатива», - застеріг Бондарчук.

«Ми знаємо, що консенсус стосовно європейської інтеграції - це виключно внутрішньоукраїнська справа. І влада, і опозиція неодноразово заявляли про підтримку євроінтеграції. Останні заяви А.Клюєва, що представляє владу, та В.Кличка, А.Яценюка і О.Тягнибока - не залишають сумнівів: консенсус є. Залишається тільки наповнити його конкретними діями», - вважає він.

Нагадаємо, НКС - це громадська позапартійна ініціатива, рівновіддалена від влади і опозиції. Її метою є організація дискусії між владою і опозицією задля віднаходження компромісу та консенсусу в питанні євроінтеграції. Для цього експертами НКС напрацьовано Європлан - список необхідних законів та політичних рішень. Перший політичний етап НКС відбувся 23 серпня 2013 року за участі представників БЮТ, УДАРу та ВО «Свобода». Головою Наглядової Ради НКС є В.Брюховецький, а Робочу групу НКС координує Сергій Бондарчук.