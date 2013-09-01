Янукович пообіцяв усім школам широкосмуговий інтернет і планшети

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав у столичній школі № 78 після презентації інтерактивного уроку в рамках реалізації першого етапу національного проекту «Відкритий світ».

Він зазначив, що з понад 19 тисяч українських шкіл у рамках реалізації національного проекту можливість доступу до широкосмугового Інтернету цього року одержать 2 тисячі шкіл.

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«Усього у нас в Україні понад 19 тисяч шкіл. З них цього року 2 тисячі вже дістануть такі самі можливості, як і ви - до кінця цього року. І майже через рік, можливо трохи більше, вся Україна буде охоплена цим національним проектом. Вже у 2015 році всі школи матимуть доступ до широкосмугового Інтернету, всі матимуть планшети, як ви одержали. І Україна буде в числі тих країн, які сьогодні йдуть попереду», - сказав Янукович.

Довідка УНІАН. Національний проект «Відкритий світ» передбачає модернізацію системи освіти України, формування висококваліфікованих, технологічно розвинених фахівців і підвищення конкурентоспроможності країни. Головним завданням проекту є подолання освітньої нерівності і доступність якісної освіти кожному школяру України.

Проект передбачає впровадження єдиного національного інформаційно-освітнього середовища, яке вже розроблене і перебуває на стадії тестування.