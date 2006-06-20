КПУ стомилась від бездіяльності і пропонує свої антикризові рецепти

Компартія України заявляє, що формування антикризової коаліції є єдиною можливістю подолати суспільно-політичну та економічну кризу в країні, територіальний розбрат, створити умови для подолання, міжетнічного, мовного, міжконфесійного та культурно-цивілізаційного протистояння.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Президії ЦК Компартії України, КПУ наполягає на створенні широкої Антикризової коаліції за умов згоди і дотримання її учасниками наступних фундаментальних вимог і першочергових заходів.

У внутрішній політиці КПУ пропонує:

запровадити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні, транспортні послуги;

вважати неприпустимим скасування низки законів стосовно соціального захисту громадян та підняття пенсійного віку, як того вимагає нинішній уряд;

запровадити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2015 року;

запровадити до 2010 року мораторій на перегляд списку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;

провести тарифікацію зарплати;

ліквідувати податок на додану вартість;

провести у листопаді 2006 року всеукраїнський референдум щодо надання російській мові статусу другої державної;

забезпечити розвиток місцевого самоврядування на основі прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України (3207-1).

У зовнішній політиці комуністи пропонують:

прийняти закон про позаблоковий статус України;

спрямувати зусилля на розвиток і поглиблення інтеграційних процесів в рамках ЄЕП;

створити спеціальну депутатську групу Верховної Ради України з питань проведення міжпарламентських переговорів з Державною Думою Російської Федерації щодо законодавчого забезпечення функціонування енергетичного ринку;

вирішити питання щодо приєднання України до СОТ тільки за умов урахування всіх соціально-економічних переваг і ризиків;

зосередити увагу на двосторонніх та багатосторонніх політико-економічних стосунках з країнами Євросоюзу, іншими країнами світу.

провести у листопаді 2006 року всеукраїнський референдум щодо вступу до НАТО.