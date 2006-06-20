КПУ стомилась від бездіяльності і пропонує свої антикризові рецепти
Президія ЦК прийняла заяву
Компартія України заявляє, що формування антикризової коаліції є єдиною можливістю подолати суспільно-політичну та економічну кризу в країні, територіальний розбрат, створити умови для подолання, міжетнічного, мовного, міжконфесійного та культурно-цивілізаційного протистояння.
Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві Президії ЦК Компартії України, КПУ наполягає на створенні широкої Антикризової коаліції за умов згоди і дотримання її учасниками наступних фундаментальних вимог і першочергових заходів.
У внутрішній політиці КПУ пропонує:
запровадити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні, транспортні послуги;
вважати неприпустимим скасування низки законів стосовно соціального захисту громадян та підняття пенсійного віку, як того вимагає нинішній уряд;
запровадити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2015 року;
запровадити до 2010 року мораторій на перегляд списку стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації;
провести тарифікацію зарплати;
ліквідувати податок на додану вартість;
провести у листопаді 2006 року всеукраїнський референдум щодо надання російській мові статусу другої державної;
забезпечити розвиток місцевого самоврядування на основі прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції України (3207-1).
У зовнішній політиці комуністи пропонують:
прийняти закон про позаблоковий статус України;
спрямувати зусилля на розвиток і поглиблення інтеграційних процесів в рамках ЄЕП;
створити спеціальну депутатську групу Верховної Ради України з питань проведення міжпарламентських переговорів з Державною Думою Російської Федерації щодо законодавчого забезпечення функціонування енергетичного ринку;
вирішити питання щодо приєднання України до СОТ тільки за умов урахування всіх соціально-економічних переваг і ризиків;
зосередити увагу на двосторонніх та багатосторонніх політико-економічних стосунках з країнами Євросоюзу, іншими країнами світу.
провести у листопаді 2006 року всеукраїнський референдум щодо вступу до НАТО.